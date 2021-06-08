اقتصاد وأسواق

رئيس «الجمارك»: ضم 90% من الموانئ البحرية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات

منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية والتى سيبدأ تطبيقها إلزاميا يوليو المقبل تغطى 90% من موانئ مصر البحرية
منى عبدالباري 2:29 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 2:29 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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كشف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية، والتى سيبدأ تطبيقها إلزاميا يوليو المقبل تغطى 90% من موانئ مصر البحرية.

ولفت غتورى فى مؤتمر نظمته وزارة المالية حول المنظومة اليوم إلى أن أبرز الموانئ المنضمة للمنظومة حاليا هى الدخيلة، والأدبية، والسويس، والإسكندرية، والسخنة، وبورسعيد، فيما يتبقى ميناءا نويبع وأسوان، واللذن يتسمان بانخفاض معدلات الواردات.

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وكد غتورى أن المنظومة سيتم تطبيقها على الواردات فقط، والموانئ البحرية فقط كمرحلة أولى، وستمتد لتشمل الموانئ البرية والجوية فيما بعد، إلا أنه لم يتم بعد تحديد توقيت ذلك.

وأرجع البدء بالموانئ البحرية إلى أنها هى التى تستقبل النسبة الأعلى من الواردات.

وشدد على أن أى شحنة واردة لا تحمل رقم تسجيل مسبق للشحن لن تستقبلها الموانئ البحرية المصرية بدءا من يوليو المقبل.

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ولفت غتورى إلى أن المنظومة الجديدة ستسرع زمن الإفراج الجمركي، و تحمى البلاد من الشحنات الضارة اقتصاديا وبيئيا.

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بقلم منى عبدالباري

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