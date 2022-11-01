رئيس الجزائر : قضية العرب المركزية ستبقى فلسطين.. ومطالبة الأمم المتحدة بمنحها عضوية دائمة

قال رئيس الجزائر عبد المجيد تبون إن قضية العرب المركزية ستبقى فلسطين، في ظل الصمت العالمي الرهيب، وبذلك يتعين علينا في ظل عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة في فرض حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي، ومضاعفة الجهود الجماعية لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود أمام الجرائم الممهنجة واسعة النطاق.

وأضاف تبون، خلال افتتاح فعاليات القمة العربية الـ31 في الجزائر: ومن هنا تأتي أهمية تجديد التزامنا الجماعي على التأكيد بمبادرة السلام العربية حيث إنها المتوافق عليها عربيًّا، والسبيل الوحيدة لقيام سلام عادل وشامل.

وتابع تبون: بما يضمن قيام دولة فلسطين في حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء كل احتلال الأراضي العربية؛ ومنها الجولان، وأتطلع لإنشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، وإبلاغ الأمم المتحدة بضرورة عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتنعقد قمة جامعة الدول العربية في الجزائر، الثلاثاء، على مدار يومين، لأول مرة منذ تفشي وباء “كوفيد-19”. وتأتي هذه القمة مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية، ووضعت الجزائر هذه القمة الـ31 للمنظمة العربية تحت شعار “لمّ الشمل” لكن عدة دول، ولا سيما بلدان الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها.

يُذكر أن آخِر قمة للجامعة العربية التي تضم 22 دولة، عُقدت في مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء “كوفيد-19”.