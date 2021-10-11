رئيس الجزائر : تم الاتفاق على تموين إسبانيا بالغاز الطبيعي عن طريق أنبوب مباشر

مشيرا إلى أن بلاده لم تعد بحاجة لتموين إسبانيا بالغاز عبر المغرب

أكد عبد المجيد تبون ، الرئيس الجزائري ، أنه تم الاتفاق مع إسبانيا على تموينهم بالغاز الطبيعي عن طريق الأنبوب المباشر “ميدغاز”، وفي حال حدوث أي خلل سيتم إيصال الغاز الجزائري لإسبانيا عن طريق البواخر الجزائرية، مشيرا إلى أن بلاده لم تعد بحاجة لتموين إسبانيا بالغاز عبر المغرب.

تبون: لا نقبل أي وساطة مع المغرب

وشدد تبون -سابقا- على أن الجزائر لا تقبل أي وساطة مع المغرب، مؤكدا رفضه إدراجها في المؤتمر الوزاري لجامعة الدول العربية.

وأكد تبون أن الجزائر لم تتلفظ يوما بما يهدد الوحدة الترابية المغربية.

وصرح بأن بلاده لم تعد بحاجة لتموين إسبانيا بالغاز عبر المغرب وستضمن تموينها عبر الخط الجزائري الجديد أو البواخر.

وأوضح أن الجزائر لم تتخذ بعد قرارا بعدم تجديد العقد مع المغرب بخصوص تموين إسبانيا الذي ينتهي في 31 أكتوبر.