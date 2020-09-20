رئيس الجزائر: أرى هرولة نحو التطبيع.. لن نشارك في هذا ولن نباركه

أدان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون ما قال إنها موجة “هرولة نحو التطبيع” مع إسرائيل، مؤكدا أن بلاده لن تشارك في هذه السياسة ولن تباركها.

وقال تبون في مقابلة صحفية نقلت بعض مقاطعها صحيفة “أخبار دزاير”، إن القضية الفلسطينية “قضية مقدسة بالنسبة لنا وللشعب الجزائري برمته”.

وتابع: “سأكرر في خطابي يوم الثلاثاء القادم بالجمعية العامة للأمم المتحدة نفس الشيء”.

وشدد رئيس الجزائر على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر “قضية مقدسة وجوهرية وأم القضايا”، مضيفا أنها لن تحل إلا بإقامة دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس.

وذكر أن “مفتاح الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية”.

وتابع: “رأيت نوعا من الهرولة للتطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها”.

جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية شهدت إعلان معاهدات تطبيع بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في حين قال الرئيس الأمريكي ترامب إن دولتين عربيتين أخرتين عرضتا الانضمام لتلك المعاهدات.