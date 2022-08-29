رئيس الجامعة الصينية: جار اعتماد كليتي الهندسة والاقتصاد وتثبيت المصروفات الدراسية والمنح

قال الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية، إن الجامعة تعمل بشكل مكثف للحصول على اعتماد هيئة ضمان الجودة، في كليتي الهندسة والاقتصاد.

ونوه الشيحي خلال مؤتمر صحفي، بأن الاعتماد يتم عقب تخريج أول دفعة، لافتا إلى أن الجامعة قامت بتخريج أول دفعة العام الماضي من كليني الهندسة والاقتصاد، وسيتم هذا العام تخريج أول دفعة علاج طبيعي.

وأشار إلى أن الجامعة الصينية تهتم منذ أول يوم دراسة بتطبيق نظام الجودة على أرض الواقع، ومن ثم فإن إجراءات الاعتماد سهل الحصول عليها مع استيفاء الملفات في الفترة المقبلة.

وقال الشيحي إن الجامعة الصينية تسعى لتأهيل خريجيها للمنافسة في الأسواق العالمية، خاصة أن فرص العمل في الخارج فيها منافسة شريفة وهو ما تعد له الجامعة، من خلال إكساب الطلاب المهارات اللازمة بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

وحول المصروفات الدراسية قال الشيخي إن الجامعة ثبتت المصروفات الدراسية دون زيادة رغم ارتفاع الأعباء، وذلك بهدف تحقيق الدور المجتمعي.

ونوه بأن خطة المنح الدراسية كما هي حيث إن الجامعة مستمرة في تقديم منح لأبناء العاملين بالقوات المسلحة، والشرطة، ومستشفيات 57357، فضلا عن أبناء المحافظات الحدودية.

وقال العربي إن الجامعة قدمت هذا العام منحا للطلاب من 5 محافظات حدودية بواقع 16 منحة لكل محافظة موزعة على 4 منح في كل كلية من كليات الجامعة، وبعض تلك المنح كاملة وبعضها جزئي.