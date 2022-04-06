رئيس الجامعة البريطانية في مصر يستقبل وفدًا من جامعة لندن ساوث بانك لبحث سبل التجديد في العلاقة التعاونية

استقبل الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وفدًا من جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، الشريك الدولي المعتمد للجامعة البريطانية في مصر، وذلك لبحث سبل الاستمرار والتجديد في العلاقة التعاونية والشراكة المستدامة بين الجامعتين.

وتضمن الوفد ماندي ميدمنت، العميد الأكاديمي لجامعة لندن ساوث بانك العالمية، هيرمن برادا، مسؤل التعاون والدعم الإداري لجامعة لندن ساوث بانك العالمية، كالبش كيتيا، المستشار الأول لضمان الجودة.

وأجري الطرفان محادثات مطولة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بينهما، واستمعوا إلى خطط الجامعة المتبعة لضمان الجودة الأكاديمية وتعزيزها في التدريس والتعلم، وكذلك مناقشة البرامج الدراسية المشتركة بين الجامعتين، وسبل تطويرها وإداراتها، فضلًا عن وضع خطط تعاونية مستدامة تضمن تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من هذه الشراكة.

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هذه الزيارة تعكس مدي توطيد علاقات الشراكة المستدامة بين الجامعة البريطانية في مصر وشريكتها جامعة لندن ساوث بانك، والتي تتيح للطالب الاستفادة من برامج دراسية مصرية بخبرات بريطانية تطابق المعايير الدولية.

وأضاف أن الشراكة المستدامة تُعلي من قيمة العلم والمعرفة التي تزود بها الجامعة البريطانية طلابها، مؤكدًا أن الشراكة بين الجامعتين في حالة تطور دائم ومستمر، يومًا بعد يوم.“

وأوضح أن الجامعة البريطانية في مصر تمنح الخريج شهادتين معتمدتين الأولى مصرية من المجلس الأعلى للجامعات والثانية بريطانية.

وأكد استمرار الجامعة في اعداد طلابها وإمدادهم بالمهارات الأكاديمية والعلمية من جهة، وإعتماد برامج الدراسة بها محليا ودوليا بما يسمح لمنتسبيها الحصول على فرص متميزة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا والاندماج في سوق العمل المحلى والدولى.

من جانبها أعربت ماندي ميدمنت، العميد الأكاديمي للشراكات العالمية بجامعة لندن ساوث بانك، عن سعادتها لزيارة الجامعة البريطانية في مصر.

وقالت : شعرنا بسعادة كبيرة لوجودنا في القاهرة بشكل عام وبحرم الجامعة البريطانية في مصر بشكٍل خاص، وقد مررنا بتجربة مميزة بحرم الجامعة البريطانية أثناء جولتنا عندما التقينا بموظفي الجامعة وعرضوا التطورات والإنشاءات الجديدة بها، بالإضافة إلى الاستماع للطلاب والتحدث إليهم حول دراستهم وخططهم المستقبلية.“

جديد بالذكر أنه حضر الاجتماع كل من، الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والدراسات العليا، الدكتور ليزلي كروكسفورد، نائب الرئيس الأول للتعليم والتعلم، بالإضافة إلى لين باربي، رئيس الجودة الأكاديمية والتحسين بالجامعة البريطانية، رانيا برعي، القائم بأعمال رئيس العمليات، الدكتورة شادية فهيم، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتورة ودودة بدران، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتور محمد شومان عميد كلية الاتصال والإعلام، الدكتور عطية عطية، عميد كلية الطاقة وهندسة البيئة، الدكتور مجيد حسن، عميد كلية الهندسة، الدكتور عمر كرم، عميد كلية المعلومات وعلوم الحاسب، والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون.