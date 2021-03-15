رئيس الجامعة:«اسلسكا» تتعاقد مع شركتين لإطلاق منصات تعليمية ووسائط تفاعلية للطلاب

قالت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة اسلسكا، إن تجربة تطوير نظام الثانوية العامة ستخلق جيلا جديدا قادرا على التفكير النقدى الفاعل، ويحمل ثقافة الانفتاح، والمشاركة التفاعلية، فضلا عن طلاب الشهادات الدولية فى المدارس الأمريكية وأنظمة الـ « IG» والـ BAC.

وأكدت العارف لـ «المال» أن التعليم الجامعى خلال العام الدراسى المقبل 2022-2021، سيكون مختلفا مع استقبال أول دفعة لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد الذى يعتمد على التابلت المدرسى.

وأشارت إلى أن الجامعة كانت مستعدة منذ بدء التحول الرقمى فى مرحلة دراسات البكالريوس خاصة وأنها تصنف ضمن الجامعات الخضراء التى لا تعتمد على الكتب الورقية فى مراحل البكارريوس وجميع التخصصات حيث تعتمد على الكتب الإلكترونية.

ورأت أن التحدى الذى واجه الجامعة كان التحول الرقمى فى دراسات الماجيستير والدكتوراه، وتم التعاقد مع اثنين من مزودى الخدمة لإطلاق منصات تعليمية واستخدام الوسائط التفاعلية

وقالت إن الجامعة تقدم برنامجين دراسيين فى إدارة الأعمال والحوسبة الرقمية، مشيرة إلى أن مدة برنامج البكالوريس فى الجامعة يصل إلى 3 سنوات على غرار النظام الأوروبى، وتقدم جامعة اسلسكا مصر نفس برنامج ادارة الأعمال الذى تقدمه الجامعة الأم فى فرنسا، وستبدا الجامعة إعتبارا من العام الدراسى المقبل إضافة برنامج الدكتوراه فى إدارة الاعمال.

ولفتت إلى أن برنامج إدارة الأعمال لمرحلة البكالوريوس يضم تخصصات التسويق والتمويل والذكاء الاصطناعى وإدارة الضيافة وإدارة العلامات التجارية والإدارة الرياضية، مؤكدة أن جميع البرامج الدراسية داخل الجامعة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وما فرضه سوق العمل من احتياجات جديدة.

وتطرقت إلى ارتفاع عدد الطلاب فى الجامعة إلى 200 طالب بمرحلة البكالوريوس فى تخصص إدارة الأعمال خلال 2020-2021 مقابل 120 طالباً فى العام الدراسى السابق – أول دفعة بالجامعة، وكما بلغ عدد خريجى الدكتوراه 30 خريجاً وهناك 150 طالب مسجلاً.

على صعيد آخر، أشارت إلى أنه رغم تعطل سيستم الامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية نتيجة زيادة الاحمال وبعض المشكلات التقنية إلا أنه لا يمكن لأحد إنكار حجم التحول الهائل فى المنظومة التعليمية، إذ تمكنت وزارة التربية والتعليم على حد وصفها من توفير بدائل كثيرة لإدارة الموقف رغم زيادة أعداد الطلاب.

%85 من دول العالم لم تكن جاهزة لمتغيرات ما بعد كورونا

وتابعت قائلة: قطعت مصر شوطا كبيرا فى التحول للتعليم الرقمى على خلفية انتشار فيروس كورونا، كما تمكنت البلاد من مواجهت أى مشكلات طارئة تواجه العملية التعليمية ومنها توفير امتحان بديل للـ «SAT»، مضيفة أنه طبقا لمنظمة اليونسكو فان %85 من دول العالم لم يكن لديها جاهزية فى التعامل مع مستجدات الأوضاع التعليمية والتحول للتعليم عن بعد وخاصة فى دول أفريقيا لافتقادها التقنية اللازمة لاستكمال الدراسة.

ورأت أن الوباء فرض واقعًا جديداً ودفع كافة الدول لتسخير الامكانيات المادية وتغيير ثقافات المجتمعات، إلا أن التحدى فى مصر كبيراً للغاية مع ارتفاع نسب الأمية وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التى لم يعد لها مكانا فى أنظمة التعليم الرقمى حيث بات الطالب لاعباً رئيسياً فى استخدام التقنيات ولم تعد الدراسة قائمة على الحفظ والتلقين بل المهارات التقنية والتفاعلية وبدون تلك المهارات لن يكون له مستقبل فى سوق العمل.

وقالت رئيس جامعة اسلسكا، إن الجامعات بحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات فى تطوير البنية التحتية المعلوماتية ونشر المناهج الرقمية والنشر الدولى والبحث العلمى لمواكبة التطورات السريعة، علاوة على ضرورة تأهيل أعضاء هيئة التدريس وإعادة النظر فى عوامل تقييم الكوادر البشرية إذ تتضمن حاليا القدرة على تصميم المناهج الإلكترونية التى تواكب التحول الرقمى والقدرة على توصيل المعلومة من خلال المنصات الافتراضية.

تأهيل 7 آلاف موظف فى الجهاز الإدارى بالاتفاق مع وزارة التخطيط

وأضافت انه رغم تأسيس فرع اسلسكا فى مصر خلال عام 2019 إلا أن الجامعة لعبت دورا ملحوظا ضمن اتفاقيات التعاون بين الحكومتين المصرية والفرنسية، حيث نفذت اسلسكا اتفاقية مع وزراة التخطط والإصلاح من أجل تأهيل وتدريب كوادر الجهاز الادارى بالدولة ووصل عدد الحاصلين على درجة البكالوريوس نحو 7 آلاف خريج.

وأوضحت أن برنامج تأهيل الجهاز الإدارى للدولة، تضمن التدريب على ادارة القطاع العام بنفس أفكار القطاع الخاص وتنمية مهارات تفاوض وفض المنازعات، بالإضافة إلى مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن جامعة اسلسكا بدأت برامجها التعليمية عام 1998 من خلال برامج الماجيستير والدكتوراه، وتأسست كأول فرع لجامعة أوروبية فى مصر بموجب قرار جمهورى صدر فى عام 2017.

وتقوم الدراسة فى الجامعة، على النظام الاوروبى للساعات المعتمدة، ويدرس الطالب 9 مواد فى العام يحصل بعدها على درجة البكاريوس فى مدة 3 سنوات وليس نظام الـ 4 سنوات، وتبلغ مدة الدراسة فى برامج الماجيستير عامين.