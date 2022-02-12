رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا : لدينا خطة إجلاء والسفارة لم تبلغنا بعد بالمغادرة

أوضح أنه هناك أكثر من 2000 طالب موجودين في مناطق الصراعات في أوكرانيا

كشف علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا أن هناك خطة إجلاء موجودة حال اندلاع حرب، مشيرا إلى أن السفارة لم تبلغهم حتى الآن بالمغادرة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال إن عدد أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا ليس كبيراً حيث يبلغ نحو 5 أو 6 آلاف مابين طالب ومقيم والنسبة الاعلى للطلاب بنسبة تصل لنحو 60%.

وأكد أن التعاون وثيق مع السفارة المصرية لاجراء حصر شامل لجميع المصريين في أوكرانيا وبالاخص في المدن التي تشهد صراعات ووزارة الهجرة المصرية.

وكشف أنه حتى الآن لم تصل إليهم تعليمات من القاهرة وهناك تعاون وثيق مع السفارة المصرية ووزارة الهجرة لحصر جميع العاملين

وحول أعداد المصريين الموجودين في مدن الصراع المحتملة.

وقال فاروق : “عدد المصريين الموجودين في مناطق النزاع أكتر من 2000 طالب وأولياء الأمور في حالة قلق شديد”، مبيناً أنهم “غير قلقين وهناك خطة إجلاء ستطبق عند حدوث حرب”.