رئيس «الثلاثية للثروة الداجنة»: تصدير 77 ألف طائر في 5 شهور

سجلت صادرات الشركة الثلاثية للثروة الداجنة والحيوانية 77 ألف طائر خلال الخمسة شهور الماضية، وتسعى لفتح أسواق جديدة بالدول العربية خلال الفترة المقبلة لتصدير السلاسلات المصرية الأصيلة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس الشركة، ورئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

قال رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المال»، إن الصادرات تم توجيهها لأسواق الكويت والإمارات، بواقع 50 ألف جوز حمام، 10 آلاف دواجن بلدية، و10 آلاف بط، و5 آلاف أرنب، و1000 ديك رومى، وألف طائر سمان.

وأضاف السيد أن شركته تسعى لفتح أسواق دولتى السعودية وقطر خلال الفترة المقبلة لتصدير بيض البلدى المخصب كتجربة أولية للشركة من منتجات مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وهى الآن فى مرحلة التفاوض لمعرفة متطلبات البلدين من حيث المواصفات والكميات المطلوبة.

عبدالعزيز السيد: مفاوضات مع قطر والسعودية لتوريد البيض المخصب من مشروع «العزب»

وأوضح رئيس الشركة أن الحكومة تعمل بكل جهدها خلال الفترة الأخيرة لتطوير مشروع قرية العزب بمحافظة الفيوم لرفع الطاقة الإنتاجية به، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية فضلًا عن رفع معدلات التصدير، وتشغيل أكبر عدد من العمالة للقضاء على البطالة.

وذكر أن الحكومة نجحت فى رفع الطاقة الإنتاجية للمشروع لتتراوح بين 13 إلى 15 مليون بيضة سنويًا، و10 إلى 12 مليون فرخة بلدى، كما أنها تسعى إلى تحديثه وتطويره لزيادة تلك الكميات، مؤكدًا أن هذا المشروع سيدعم القطاع.

وزادت قطعان التسمين بمشروع الدواجن التكاملى بقرية العزب من 36 الف طائر، الى 62 الف طائر، بنسبة زيادة بلغت 72 %، وزيادة قطعان الامهات من 32 الف طائر الى 62 الفا، بنسبة زيادة بلغت %93 وفق أحدث بيان صادر عن محافظة الفيوم.

وأنشأت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم فى 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه، ساهمت بها محافظة الفيوم، لإنشاء البنية التحتية للمشروع، وكانت المحافظة هى من تقوم بإدارة المشروع، وأصبح تابعا لوزارة المالية وكانت أرباحه السنوية بقيمة 15 مليون جنيه تورد لوزارة المالية.

ويقع المشروع على مساحة 75 فدانًا، يضم 5 محطات لتربية الدواجن تضم كل محطة 6 عنابر، كما أنه يضم مصنع علف بطاقة 15 طنا فى الساعة.

وأكد عبدالعزيز السيد، أن شركته لديها القدرة على تصدير 10 ملايين بيضة سنويًا، كما أنها تلبى طلبات كل الدول من حيث الشهادات الصحية المطلوبة للحفاظ على سمعة وكفاءة المنتج المصرى. واستأنفت مصر تصدير الدواجن والكتاكيت والبيض إلى الدول العربية وشرق آسيا وأفريقيا، بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية فى شهر يونيو 2020 اعتمادها من الدول التى تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وكانت مصر قد توقفت عن تصدير الدواجن لمدة استمرت قرابة 14 عاما، بسبب قرار منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية وقف استيراد الدواجن ومنتجاتها منها، إثر انتشار الإنفلونزا.