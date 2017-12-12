رئيس التنمية الصناعية لـ المال: تطبيق آليات خاصة لمنع المتاجرة بالأراضي

بدور إبراهيم:





بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى وضع آليات لمحاربة عمليات المتاجرة والسمسرة فى الأراضى الصناعية وضمان تخصيص الأراضى للمطورين الجادين فقط لدفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية.





قال أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش مؤتمر الغرفة الأمريكية اليوم، إن إحدى تلك الآليات يتمثل فى التأكد من الأشخاص المتقدمين إلى شراء الأراضى للكشف عن بعض العمليات التى يتم خلالها التقدم بأسماء أشخاص وهميين للحصول على الأراضى.





وأشار إلى أنه جاري دراسة بعض الآليات الأخرى التى تحد من عمليات السمسرة وسيتم تطبيقها فى الطروحات القادمة.





وأضاف أن الهيئة طرحت خلال عامى 2016 و2017 حوالي 25 ألف مليون متر أراض صناعية، ويجرى تخطيط 60 مليون متر بمختلف أنجاء الجمهورية سيتم طرحها حتى 2020 ضمن خطة الهيئة.





ولفت إلى أن الأراضى الجارى تخطيطها لا تشمل فى الوقت الحالى أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة وتوجد أراض بمناطق قريبة منها كالعاشر من رمضان وبدر والسويس.





وكشف عن أنه يتم تقييم دراسات الجدوى المقدمة من المطورين للأراضى جيداً لضمان ملائمتها مع أهداف التنمية.





وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تشهد حاليا إعادة هيكلة كاملة لتتوافق مع حزمة التيسيرات الإجرائية والإصلاحات التشريعية التي تم إطلاقها؛ للتيسير على المستثمرين، ويجري حاليا ميكنة كافة إجراءات الهيئة ليتمكن المستثمر من إنهاء كافة معاملاته مع الهيئة أونلاين.

