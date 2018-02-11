رئيس التنمية الثقافية ينعى رحيل محمد طه حسين

سلوى عثمان نعى الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان التشكيلي الكبير الدكتور محمد طه حسين، الذي وافته المنية اليوم (الأحد) عن عمر يناهز 89 عامًا.وقال "عبدالوهاب"، إننا قد فقدنا فناناً كبيراً وأكاديميا مخضرماً، له باع طويل فى إثراء الحركة التشكيلية المصرية، كما يعد

سلوى عثمان



نعى الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان التشكيلي الكبير الدكتور محمد طه حسين، الذي وافته المنية اليوم (الأحد) عن عمر يناهز 89 عامًا.

وقال “عبدالوهاب”، إننا قد فقدنا فناناً كبيراً وأكاديميا مخضرماً، له باع طويل فى إثراء الحركة التشكيلية المصرية، كما يعد الفقيد علامة في الأساليب الفنية المتعددة، حيث استطاع ربط الفن بالفلسفة من خلال الفنون المقارنة بحكم دراسته وعمله.

كان محمد طه حسين قد شغل العديد من المناصب، أبرزها رئيس الثقافة الجماهيرية، مؤسس وأول نقيب لخريجى الفنون التطبيقية،عميد كلية الفنون التطبيقية وصاحب أول تطوير شامل على المستوى الجامعى، وغيرها من المناصب .

كما حصل علي جائزة مبارك للفنون عام 2009، جائزة الدولة التقديرية فى الفنون عام 2002، أيضًا تم تكريمه بملتقى الأقصر الدولي للتصوير في عام 2010، كذلك حصل على العديد من الجوائز الدولية منها جائزة تقدير سان فريمر عام 1968، جائزة التصوير ببينالي نيو ديلهي وجائزة الحفر من جمهورية المجر.