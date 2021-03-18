رئيس «التنمية الثقافية» ينعى الوزير الأسبق شاكر عبد الحميد

الراحل قدم العديد من الإسهامات بمجال النقد الأدبي وعمل أستاذا بأكاديمية الفنون

نعي الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بقطاع الصندوق، الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، والذي وافته المنية أمس الخميس.

وقال عبد الوهاب إن الدكتور شاكر عبد الحميد كان يتميز فضلا عن علمه الغزير وثقافته الموسوعية بأدبه الجم، وتواضعه الذي يليق بالعلماء .

وفي نهاية كلمته قال عبد الوهاب إننا بقلوب مؤمنة بقضاء الله، نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة ومحبي وتلاميذ الدكتور شاكر عبد الحميد .

يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراة تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة.

وعمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011، أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقاً لرئيس الأكاديمية.

كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وعمل مديراً لبرنامج تربية الموهوبين واستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين / 2005 – 2011)، ومتخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضاً .