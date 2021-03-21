رئيس التنمية الثقافية يفتتح أسبوع الأفلام الكولومبية بالهناجر (صور)

افتتح د. فتحي عبد الوهاب ، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، وأنا ميلينا مينيوس دي جافيرا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، بسينما الهناجر أسبوع “الأفلام الكولومبية”، والذي يقام بالتعاون مع سفارة كولومبيا بالقاهرة ويستمر حتى 26 مارس.
عبد الوهاب السينما توضح ثقافات الشعوب
سفيرة كولومبيا : عروض الأفلام بداية لحوار ثقافي بين الدولتين
من جانبها وجهت “دى جافيرا” الشكر لقطاع صندوق التنمية الثقافية علي التعاون الكبير في إقامة أسبوع للسينما الكولومبية بالقاهرة
مشيرة الي أنه بالرغم من جائحة كورونا وانتشارها في كل العالم إلا ان عروض الأفلام بالقاهرة يعد بداية لحوار ثقافي بين الدولتين
كجزء من الثقافة الكولومبية ليتعرف عليها الجمهور المصري .
خلال الافتتاح فيلم ” Gabo” وهو وثائقي يدور حول حياة الكاتب الكولومبي الأشهر جابريل جارسيا ماركيز والحائز علي جائزة نوبل في الآداب عام 1982 .