رئيس التنمية الثقافية يفتتح أسبوع الأفلام الكولومبية بالهناجر (صور)

افتتح د. فتحي عبد الوهاب ، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، وأنا ميلينا مينيوس دي جافيرا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، بسينما الهناجر أسبوع “الأفلام الكولومبية”، والذي يقام بالتعاون مع سفارة كولومبيا بالقاهرة ويستمر حتى 26 مارس.

عبد الوهاب السينما توضح ثقافات الشعوب

وفي كلمته أكد رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية أن السينما هي التي توضح ثقافات الشعوب

مشيرا إلى أن هذ ا الأسبوع يعد بداية للتعاون المثمر بين قطاع الصندوق وسفارة كولومبيا بالقاهرة

التحية لسفيرة كولومبيا والحضور.

سفيرة كولومبيا : عروض الأفلام بداية لحوار ثقافي بين الدولتين

موجها

من جانبها وجهت “دى جافيرا” الشكر لقطاع صندوق التنمية الثقافية علي التعاون الكبير في إقامة أسبوع للسينما الكولومبية بالقاهرة

مشيرة الي أنه بالرغم من جائحة كورونا وانتشارها في كل العالم إلا ان عروض الأفلام بالقاهرة يعد بداية لحوار ثقافي بين الدولتين

كجزء من الثقافة الكولومبية ليتعرف عليها الجمهور المصري .

واستعرضت السفيرة أسماء الأفلام التي سيتم عرضها خلال الأسبوع.

خلال الافتتاح فيلم ” Gabo” وهو وثائقي يدور حول حياة الكاتب الكولومبي الأشهر جابريل جارسيا ماركيز والحائز علي جائزة نوبل في الآداب عام 1982 .

كما يعرض غداً الإثنين 22 مارس فيلم ” of love and other demons” والماخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم لـ”ماركيز”

كما تعاد عروض الأفلام بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في الفترة من 22 وحتي 27 مارس