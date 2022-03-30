شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، والمنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يوم ٢٩ و ٣٠ مارس.

ووجه الشيخ الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة على تنظيمها فاعليات القمة، ومهنئا على نجاح القمة.

وتحدث في جلسة “الحكومة الابتكارية”، مؤكدا على أن الابتكار يعني خلق أفكار جديدة واقعية التطبيق، وتقدم قيمة مضافة للمجتمع ، أي يكون لها أثر على حياة الناس، وقد يشمل الابتكار الحكومي المنتجات سواء سلع أو خدمات أو العمليات أو التنظيم أو الاتصال أو جميع هذه الأركان.

وأضاف أن مصر لديها العديد من التجارب الابتكارية الناجحة وذلك من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، موضحًا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالتعليم وهناك العديد من المبادرات في هذا الشأن، مشيرا في هذا الصدد إلى بنك المعرفة المصري ومحتوياته.

كما تحدث عن التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية والاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية وتدريب الموظفين المنتقلين، لاسيما على برامج التحول الرقمي، وتحدث أيضا عن بوابة الوظائف الحكومية وكذلك مركز تقييم القدرات، مؤكدا أن مصر لديها القدرة على تحقيق طفرة كبيرة في مجال الابتكار والتحول الرقمي.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز بعدد من المسئولين على هامش القمة، منهم محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي، والدكتورة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات، وجيفري شلاجنهاف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، و فافادير ميسروف المدير التنفيذي لمركز الاختبارات باذربيجان.

كما شارك في اجتماع منتدى الادارة العربية والذي عقد على هامش القمة وضم وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري ورؤساء دواوين وأجهزة الخدمة المدنية العرب.