رئيس التنشيط السياحي عن توليه المنصب: خبرة 16 عامًا في التسويق

دعاء محمودعلق المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة الجديد، على الانتقادات التي وجهت للوزارة بعد توليه رئاسة الهيئة وهو من خارج القطاع السياحي، قائلًا "إنه خبرة لمدة 16 عامًا في مجال التسويق والإدارة وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال وأنا من القطاع الخاص".وأضاف رئيس الهيئ

دعاء محمود





علق المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة الجديد، على الانتقادات التي وجهت للوزارة بعد توليه رئاسة الهيئة وهو من خارج القطاع السياحي، قائلًا “إنه خبرة لمدة 16 عامًا في مجال التسويق والإدارة وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال وأنا من القطاع الخاص”.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت، اليوم، بعنوان السياحة والاقتصاد، أنه لن يتراجع عن تطوير الهيئة وزيادة الحركة السياحية لمصر، رغم هذه التعليقات التي وجهت له بعد توليه المنصب، مؤكدًا أن الهيئة هي الذراع الرئيسية لوزارة السياحة في التسويق والترويج.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قد أصدرت قرارًا بتكليف أحمد يوسف بمهام رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والذي يمتلك خبرة أكثر من 16 عامًا في العمل في قطاع التسويق وتطوير الأعمال بشركات القطاع الخاص للعلامات التجارية العالمية، والشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، كما قام بقيادة وإدارة فرق العمل والمشاريع وتخطيط وإدارة العلامات والحملات التجارية، وعمل على وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة وتخطيط وإدارة الحملات التسويقية والترويجية، وكذلك تطوير وإدارة وتحديث المنتجات، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية وماجستير في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى العديد من شهادات التدريب الإدارية والتسويقية، واستراتيجيات الإدارة والتسويق ومهارات تطوير القدرات المختلفة.