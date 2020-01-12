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رئيس “التعمير والإسكان”: التعليم والصحة يستحوذان على 75% من دعم المسؤولية الاجتماعية

بنك التعمير والإسكان منح ما لا يقل عن 12 مليون جنيه لجامعة النيل فى الفترة من 2016 وحتى نهاية 2019
جهاد سالم 2:47 م, الأحد, 12 يناير 20 2:47 م, الأحد, 12 يناير 20

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قال حسن غانم ، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن مصرفه يخصص سنويا 2% من أرباحه لدعم المسئولية المجتمعية.

وأضاف “غانم” خلال افتتاح معامل الهندسة بجامعة النيل، اليوم الأحد، أن قطاعي “التعليم والصحة” يستحوذان على 75% من الدعم السنوي.

وذكر أن ” التعمير والإسكان ” منح ما لا يقل عن 12 مليون جنيه لجامعة النيل فى الفترة من 2016 وحتى نهاية 2019.

وأكد أن الدعم لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد ليشمل المنح الدراسية للطلاب، لافتا إلى أن هذا بخلاف المشاركة في مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي.

جهاد سالم وأحمد الدسوقي

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بقلم جهاد سالم

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