رئيس «التعبئة والإحصاء»: 1500 قرية ضمن المرحلة الثانية من «حياة كريمة».. والصعيد الأكثر استحواذا

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه تم الانتهاء من تحديد القرى الأكثر فقراً والتى سيتم إدراجها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أن عددها لا يقل عن 1500 قرية.

وأضاف بركات في تصريحات لـ”المال”، على هامش المؤتمر العلمي السابع لاتحاد الإحصائيين العرب، أنه تم تحديد القرى والمراكز طبقًا لبحث الدخل والإنفاق.

ولفت إلى أن الحكومة تضع أيضًا بعض القرى ضمن أولويات المرحلة الثانية حتى وإن كانت لم تكن الأكثر فقراً وذلك بهدف أن تحظى كافة المحافظات بمشروعات التنمية الخاصة بحياة كريمة.

وأشار إلى أن قرى الصعيد (جنوب مصر) تستحوذ على العدد الأكبر من القرى في كل مرحلة، نظرًا لارتفاع معدلات الفقر بين سكانها بسبب غياب التنمية عنها فى العقود السابقة.

ونوه بأن الجهاز أجرى مسحًا شاملًا لحجم المشروعات التنموية المنفذة على مستوى قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تنوعت مابين إنشاء خدمات لأول مرة أو تطوير للوحدات الصحية والمستشفيات والمدارس ومحطات المياه والصرف الصحى إلى جانب توفير مساكن لائقة للمواطنين، فضلاً عن تبطين الترع وتنفيذ محاور طرق وكبارى.

وتابع أن معدلات الفقر انخفضت بشكل كبير في قرى المرحلة الأولى وهو ما سيكون له آثر على نتائج بحث الدخل والإنفاق.