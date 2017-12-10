رئيس التعبئة والإحصاء عن التضخم: الأسعار لن تنخفض أبدا

قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أبو بكر الجندي، إن أسعار السلع والخدمات لن تنخفض، وإنما تعبر عن معدلات التضخم المعلنة عن التراجع في مستوى الزيادة في الأسعار. وأوضح في مداخلة مع برنامج كل يوم أن التراجع الكبير في معدل التضخم المعلن اليوم يرجع إلى انخفاض وتيرة الزيادة في الأسعار خلال نوفم

قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أبو بكر الجندي، إن أسعار السلع والخدمات لن تنخفض، وإنما تعبر عن معدلات التضخم المعلنة عن التراجع في مستوى الزيادة في الأسعار.

وأوضح في مداخلة مع برنامج كل يوم أن التراجع الكبير في معدل التضخم المعلن اليوم يرجع إلى انخفاض وتيرة الزيادة في الأسعار خلال نوفمبر الجاري مقارنة بتلك الزيادة التي حدثت في نوفمبر 2017 الذي شهد تعويم الجنبيه ما أدى إلى انفلات في أسعار السلع والخدمات حينها”.

وتابع الجندي: “الأسعار لن تنخفض أبدا .. الحكومة تسعى لتثبيتها فقط وستظل الأسعار ترتفع طالما أن معدل التضخم بالموجب”.

وتراجع المعدل الشهري للتضخم وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم 10 ديسمبر 2017، ليسجل 0.97% في نوفمبر مقابل 1.1% في أكتوبر وانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 25.9% في نوفمبر مقابل 30.82 % في أكتوبر، بمعدل بلغ 4.92%.



وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي، أن التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلًا شهريا بلغ 1.31% في نوفمبر مقابل 0.70% في أكتوبر وانخفض المعدل السنوي للتضخم ليسجل 25.5 % في نوفمبر مقابل 30.53% في أكتوبر.