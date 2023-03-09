رئيس التعبئة والإحصاء: الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق خلال النصف الثاني من 2023

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيتم الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق خلال النصف الثانى من العام الجارى 2023، وذلك بعد أن تم الانتهاء من العمل الميدانى للبحث خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأضاف بركات في تصريحات له على هامش المؤتمر العلمي السابع لاتحاد الإحصائيين العرب، أن المدة الزمنية لتجهيز النتائج الخاصة بالبحث وإعلانها تستغرق فترة زمنية من 4 إلى 6 أشهر.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أصدر خلال شهر أكتوبر الماضى تقريراً، عن انخفاض نسبة الفقر في مصر خلال 2019\2020.

وتضمنت أبرز مؤشرات الفقر في مصر من واقع بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019 / 2021، انخفاض نسبة الفقر في مصر إلى 29.7% عام (2019-2020 ) مقابل 32.5% عام (2017-2018 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، لأول مرة منذ 20 عامًا.

مما يعكس نـجاح جهود الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية الذى نفذتها وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية، وهذا يؤكد أن الدولة تجنى ثـمار الإصلاح الاقتصادى من المشروعات القومية من تكافل وكرامة وحياة كريمة وبرامج الحماية الاجتماعية.

الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية والسبب الرئيسي لمشكلة الفقر، تزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الإجتماعية الكافية وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زياده عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض بإعتبارهم مصدر للدخل.

كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها، فنجد أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10أفراد أو أكثر هم من الفقراء، 48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء مقارنة بـ 7.5% بالأسر التي بها أقل من 4 أفراد.