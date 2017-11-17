رئيس التعاونيات : 89 سددوا مقدمات وحدات الإيجار و40 للتمليك بالـ9 عمارات

أعلن اللواء حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه تم أمس غلق باب سحب كراسات الشروط والإقرارات، وتقديم مستندات الحجز، وسداد المقدمات الخاصة بالوحدات السكنية بالأسمرات، وذلك للمواطنين الذين شغلوا الوحدات السكنية بالقطامية، بعد اقتحامها، وهى العمارات التالية : (47 – 48 – 49 – 50 – 52 – 53 – 56 – 57 – 62)، والتي صدر لها قرارات إزالة، بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية.

وقال اللواء حسام رزق : ” سدد 89 مواطنا من شاغلي الـ٩ عمارات الأولي بمشروع الـ129 عمارة التابعة للهيئة بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة، المقدمات للحصول على وحدات فى مشروع الأسمرات بنظام الإيجار، بينما سدد40 آخرون المقدمات بنظام التمليك”.

وأضاف أن المواطن الذي قام بسحب الكراسة، واستيفاء البيانات والإقرارات، واختيار نظام التعاقد (إيجار / تمليك)، وتقديمها خلال المدة المحددة، وسداد المبالغ المالية المطلوبة، سيتم التعاقد معه على وحدة سكنية بحي الأسمرات بالمقطم، ولن يتم تسليمه العقد والوحدة السكنية إلا بعد قيامه بإخلاء الوحدة المُقتحمة بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية، وتسليمها للهيئة.

وأوضح أن الهيئة حلت مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال شراء 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث) بمشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير، وتم طرح الوحدات عليهم بنظامي التمليك والإيجار.