رئيس التطوير التجاري بشركة «Cyshield»: الأمن السيبراني يفتقد عالميا الكوادر اللازمة

قال محمد العشري، رئيس التطوير التجاري بشركة “Cyshield”، إن الأمن السيبراني يفتقد عالميا وجود الكوادر اللازمة.

وأضاف العشري خلال المؤتمر السادس لأمن المعلومات لعام 2022، الذي يعقد علي مدار يومي 18 و19 سبتمبر وترعاه “المال” إعلاميا، أن مشاركة شركة “Cyshield”، يأتي تأكيدا على مدى اهتمامهم كشريك استراتيجي للمرة الثانية.

وتابع أن المؤتمر يأتي منقسما لعدة محاور، منها “war games”، والتي تعد محاكاة حقيقة ووسيلة تدريبية حديثة لتدريب الكوادر الشابة.

وأشار العشري إلى أن المؤتمر يساعد في تدريب المشاركين على اكتشاف الثغرات، ويحتوي نماذج مختلفة لتحفيز الشباب على الارتقاء على الدفاع والهجوم السيبراني، مؤكدا رفع الكفاءة لمستوى أمن المعلومات.