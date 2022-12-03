رئيس التسويق بالبنك الأهلي: لقاء مرتقب بين البنوك و«الصحة» لإعداد خطة للمشاركة المجتمعية

أكدت نيرمين شهاب الدين رئيس قطاع التنمية المجتمعية والتسويق بالبنك الأهلي المصري، أن وزارة التضامن الاجتماعي اجتمعت مؤخرا مع عدد من البنوك المصرية لإعداد خطة للمشاركة الاجتماعية ، والوقوف على قدرات كل بنك، مشيرة إلى لقاء مرتقب مع وزارة الصحة لوضع خريطة متكاملة للبنوك للمشاركة في المشروعات الصحية والخدمية.

جاء ذلك خلال فاعليات إطلاق البنك الأهلي ومؤسسة مصر الخير ، قافلة طبية ، بمدينة الإسماعيلية ، لخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدن القناة الثلاثة.

وأضافت أنه من خلال شراكتنا مع مؤسسة مصر الخير تم تنفيذ ١٤ قافلة طبية في جميع التخصصات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن ناحيتها أكدت سمر لطفي مدير مكتب “مؤسسة مصر الخير” بمدن القناة والشرقية في تصريحات لـ”المال “، أن القافلة الطبية تم التجهيز لها من خلال جمع بيانات ذوي الإحتياجات الخاصة بثلاث محافظات وهى: بورسعيد والإسماعيلية والسويس ، وتم عمل حصر للأمراض المطلوب الكشف عليها ، تمهيدا لتحديد التخصصات المطلوبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ونادي العزيمة أحد نوداي ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية.

وقالت إن قافلة الإسماعيلية الطبية ارتفعت من 400 إلى 654 طفلا ، مما تم الكشف عليهم على مدار يومين ـ حيث استحوذ اليوم الأول على الكشف الطبي لأكثر من 200 طفل والباقي تم الكشف عليهم اليوم الثاني ، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على ترميم ما يقرب من 150 منزلا بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية ، بجانب باقي الخدمات الخيرية للمؤسسة.

6 قوافل طبية تتجه إلى شمال سيناء خلال ديسمبر الجاري

ومن جانبها قالت الدكتورة عفاف الجوهري ، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة ستوجه 6 قوافل طبية منها قافلة لذوي الاحتياجات الخاصة ، خلال شهر ديسمبر الجاري إلى شمال سيناء.

وأوضحت أنه تم تقديم خدمات طبية والكشف الطبي (باطنة – عظام – قلب – أنف وأذن – جلدية – مسالك – جراحة – مخ وأعصاب ونفسية – رمد – سمعات طبية -أطراف صناعية – كراسي متحركة ).

مركز جديد للتأهيل المهني بالقنطرة شرق

كما ستقوم مديرية التضامن الاجتماعي بافتتاح مركز التأهيل المهني بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، بجانب توزيع أجهزة اللاب توب المعدل لتناسب ذوي الاحتياجات من طلاب جامعة قناة السويس.

.