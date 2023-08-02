رئيس التحول الرقمي في بنك مصر: 7 تقنيات تشكل مستقبل التكنولوجيا المالية

قال بهاء فاروق، رئيس إدارة التحول الرقمي في بنك مصر، إن هناك 7 تقنيات تشكل مستقبل التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد تقنية blockchain في السنوات القادمة، لا سيما في مجالات مثل المدفوعات عبر الحدود وتمويل التجارة.

وأضاف فاروق خلال مؤتمر «ثورة التكنولوجيا المالية»، في جلسة بعنوان «المستقبل المالي كيف يؤدي تحسن التكنولوجيا لإعادة نمذجة الخدمات المالية لقطاع الأعمال»، أنه من ضمن التحديات لإعادة نمذجة الخدمات المالية تتمثل في أنه يمكن أن تكون التقنيات الجديدة باهظة الثمن، خاصةً أن تكلفة الصيانة والتحديث يمكن أن تكون كبيرة.

وأكد فاروق أن زيادة اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية، من المحتمل أن تؤدي إلى رفع المنافسة، فضلاً عن طرح المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة.