رئيس التأمين الصحي : زواج الأقارب وراء ضعاف السمع في الصعيد

أكد د. علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، اليوم الخميس، أن منظمة الصحة العالمية رصدت 278 مليون شخص على مستوى العالم لديهم ضعف في السمع فى أحدث إحصائية لها.

جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر علاج ضعف السمع وتقنيات زرع القوقعة في مصر والشرق الأوسط، تحت شعار “اسمع -اتكلم – مصر 2018.

وأوضح أن الوضع في مصر أصعب قائلا : “يوجد في مصر زواج أقارب والصعيد، تنتشر وجود حالات لضعف السمع هناك بسبب ذلك.

و أكد أن الهيئة تعاني من مشكلة نقص التمويل بالنظر لضعف مردود الاشتراكات السنوية التي تبلغ 4 جنيهات للطالب و8 جنيهات للمولود.

يقام المؤتمر تحت رعاية وحدتي زراعة القوقعة في جامعة القاهرة، ومستشفي النيل وجمعيات الأنف والأذن والحنجرة المصرية والعربية.