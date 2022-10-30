رئيس التأمينات الاجتماعية: 11 مليون مستفيد من زيادة المعاشات

كشف اللواء جمال عوض رئيس التأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات تتم لأول مرة خلال نفس العام، مشيرا إلى أن 11مليون مستفيد من الزيادة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وقال: «كل واحد بيصرف معاش هيتصرف ليه 300 جنيه زيادة ومستمرين معاه؛ وده علشان نحقق حماية بدرجة أكبر لأصحاب المعاشات، وزيادة الـ 300 جنيه تُمثل زيادة بمقدار 30%».

وتابع : “عايزين نقف جنب المواطن محدود الدخل.وحددنا رقم مقطوع لزيادة المعاشات لمساندة أصحاب المعاشات الضعيفة”.

وكشف أن حجم المعاشات في العام المالي الماضي 21-22 بلغ 249 مليار جنيه وأن المعاشات القليلة هم أشخاص أمنوا على نفسهم بمبلغ قليل، ولفترة قليلة.

وشدد على أهمية منظومة التأمينات قائلاً : ” بعض الناس بتوصل معاشاتها لـ10 آلاف جنيه، لأنهم أمنوا على أنفسهم بدري”.

وأوضح أن ما يقارب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يستفيدون من الزيادة الجديدة بقيمة 300 جنيه”، مشيرا إلى أن حزمة الإجراءات الاجتماعية هدفها دعم الفئات الأكثر احتياجا.