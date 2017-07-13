رئيس البيت الفني: نهاد صليحة كان لها أثر كبير على المسرح

سلوى عثمان - على راشدقال المخرج المسرحي إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان القومي للمسرح المصري، في كلمته بافتتاح الدورة العاشرة للمهرجان، الذي يقام افتتاحه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الآن: إن المهرجان هو الأقرب للمسرحيين، نظرًا لأنه يقدم حصاد عام كامل من الإنتاج المسرح

سلوى عثمان – على راشد

قال المخرج المسرحي إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان القومي للمسرح المصري، في كلمته بافتتاح الدورة العاشرة للمهرجان، الذي يقام افتتاحه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الآن: إن المهرجان هو الأقرب للمسرحيين، نظرًا لأنه يقدم حصاد عام كامل من الإنتاج المسرحي المتنوع.

ولفت مختار إلى أهمية هذه الدورة لإطلاق اسم الناقدة المسرحية الراحلة نهاد صليحة، والتي كان لها أثر كبير على الحركة المسرحية، ودائما وهو يحضر لهذه الدورة يسأل نفسه ماذا سيحدث لو كانت صليحة مازلت بيننا الآن، وتسهم في إطلاق هذه الدورة الجديدة.

تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 27 يوليو على مسارح القاهرة، وتحمل اسم الناقدة المسرحية نهاد صليحة، ويكرم المهرجان 5 مسرحيبن مصريين، ويقدم 19 عرضا في المسابقة الرسمية و11 عرضا على هامش المهرجان.