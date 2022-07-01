رئيس البيت الفني للمسرح : عرض «فريدة» يقدم عربيا لأول مرة الأحد القادم

أعرب المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته باختيار الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لعرض « فريدة » من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح،و ذلك ليمثل مصر ضمن الوفد الرسمي لوزارة الثقافة المصرية المشارك ضمن الاحتفال باختيار مدينة إربد بالأردن العاصمة العربية للثقافة لعام ٢٠٢٢،حيث سيقدم العرض بمركز إربد الثقافي بالأردن يوم الأحد المقبل ٣ يوليو الجاري في تمام الثامنة والنصف مساء.

وأضاف مختار أن هذه هي المشاركة العربية الأولى لعرض « فريدة » ، و الذي تم افتتاحه خلال شهر أغسطس الماضي على مسرح الطليعة،حيث شهد العرض نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.

« فريدة » عن « أغنية البجعة » لتشيكو ،من كتابة و إخراج أكرم مصطفي ، من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور و إضاءة عمرو عبد الله ،موسيقى محمد حمدى رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز ،ماكياج روبي مهاب.