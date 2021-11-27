بورصة وشركات

رئيس البورصة : 48.2 مليار جنيه قيمة الاستحواذات فى 4 سنوات

وأضاف فى كلمته بمؤتمر البورصة للتنمية فى محافظة بورسعيد، أن قيمة الاكتتابات العامة منذ عام 2021 سجلت نحو 34.2 مليار جنيه فيما بلغت قيمة زيادة رؤوس الأموال منذ عام 2006 نحو 183.9 مليار جنيه
أحمد علي 4:56 م, السبت, 27 نوفمبر 21 4:56 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن السوق شهدت تسجيل 48 مليار جنيه قيمة أنشطة الاستحواذات خلال آخر 4 سنوات.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر البورصة للتنمية فى محافظة بورسعيد، أن قيمة الاكتتابات العامة منذ عام 2021 سجلت نحو 34.2 مليار جنيه فيما بلغت قيمة زيادة رؤوس الأموال منذ عام 2006 نحو 183.9 مليار جنيه.

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وأوضح رئيس البورصة، أن سوق الأوراق المالية تسهم فى خلق فرص عمل ونمو الناتج المحلى الإجمالى وتوفير تمويل أكثر تنافسية للشركات.

ويعقد حاليا مؤتمر، بمقر محافظة بورسعيد، مؤتمر للترويج لقيد الشركات بالبورصة، بعنوان «البورصة للتنمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عادل اللمعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ.

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ولفت رئيس البورصة، إلى أن الطروحات العامة اكتسبت زخما خلال الفترة الراهنة ناتج عن برنامج الطروحات الحكومية، إذ بلغت قيمتها 18.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الطروحات منذ يناير عام 2018، أكثر من 22.5 مليار جنيه قيمة الطروحات العامة والخاصة منذ عام 2017، ووصل عدد الاكتتابات الأولية إلى 18 اكتتابا منذ يناير عام 2017.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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