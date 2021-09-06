رئيس البورصة: 238 شركة مقيدة حاليا برؤوس أموال 731 مليار جنيه

البورصة المصرية لديها حاليا سندات خزانة، وإسكان، وشركات، وتوريق، بقيمة نحو تريليوني جنيه.

كشف رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حاليا بلغ 238 شركة، برأس مال سوقي 731 مليار جنيه.

سندات خزانة بقيمة تريليوني جنيه

وأشار فريد إلى أن البورصة المصرية لديها حاليا سندات خزانة، وإسكان، وشركات، وتوريق، بقيمة نحو تريليوني جنيه.

وذكر فريد أيضا أن هناك صناديق الاستثمار بالبورصة حاليا هي صندوقي استثمار مغلقين، وصندوق استثمار عقاري، إضافة إلى 128 شركة سمسرة وهي الوسيط بين المستثمرين والبورصة نفسها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة البورصة والبنوك بجمعية رجال الأعمال اليوم، شارك فيه رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد، مستعرضا خلاله أداء البورصة المصرية منذ عام 2016، وما اتخذته البورصة من إجراءات وقرارات خلال هذه الفترة لدعم أداء البورصة على صعيد التداولات، وجذب شركات جديدة.