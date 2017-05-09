رئيس البورصة يلتقي بمؤسسات مالية وصناديق استثمار في قبرص

غادر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير للتحدث أمام الاجتماعات السنوية للبنك، والتى تعقد خلال الفترة 9-11 مايو الجاري، بحضور ما يزيد عن 2000 من ممثلى المنظمات الدولية ومؤسسات وصناديق الاستثمار ورؤوساء الشركات وواضعي السياسات الاقتصادية فى أكثر من 57 دولة.

ويحل عمران متحدثاً فى جلسة خاصة عن دور أسواق المال المحلية فى تقوية النظام المالى فى الدول الناشئة، ويشاركه فى الحديث كل من نائب رئيس البنك الأوروبى ورئيس قطاع أسواق المال بالبنك ونائب محافظ البنك المركزى فى جورجيا.

وفي هذا السياق، قال عمران إنه سيركز فى كلمته على دور الأسواق المالية فى المساهمة فى دعم خطط التنمية المستدامة من خلال المساعدة فى تحقيق نمو احتوائى، إضافة إلى دور الأسواق فى تقوية وضع الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الأزمات مع زيادة قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة فى تلك التحديات التى تواجه بأداء الاقتصاد العالمى.

وأكد عمران أن وجود سوق مال نشط يساعد فى توفير التمويل المطلوب للاقتصاد بتكلفة أقل مما يسهل من فرص النمو فى الاقتصاد، حيث تشير الدراسات إلى أن سوق مال نشط يساعد فى إضافة ما يقرب من 1% نمو للناتج المحلى الإجمالى، موضحاً أنه سيستشهد بالتطورات الأخيرة التى شهدتها البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة كنموذج للأسواق الناشئة، وكيفية تطويع دورها فى خدمة الاقتصاد، حيث استطاعت توفير 36 مليار جنيه للشركات خلال أربع سنوات.

وعّول عمران على الدور المتزايد للبنك خاصة مع إعلان البنك عزمه رفع قيمة محفظة استثماراته فى السوق المصرية إلى مليار يورو خلال2017 فقط، وهو ما يساوى 50% من استثماراته منذ دخوله إلى السوق المصرية فى عام 2012، مضيفا أن البنك لديه اهتماما كبيراً بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أطلق مبادرة للدعم الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط تتضمن زيادة استثمارات البنك في المنطقة، بقيمة تصل إلى 15 مليار يورو خلال الفترة 2016-2020 من خلال التمويل الميسر ودعم القطاع الخاص.