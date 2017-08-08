رئيس البورصة يشكل لجنة لبحث الأوضاع الوظيفية للعاملين

المال ـ خاص: أصدر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قراراً تنفيذيا بتشكيل لجنة جديدة؛ لبحث ومراجعة أوضاع العاملين بالبورصة المصرية، على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها للإدارة التنفيذية خلال 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ صدور القرار. وأكد محمد فريد، أن فريق العمل بالبورصة هو رأسمالها الحقيقي، مشيرا إلى أن

المال ـ خاص:

أصدر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قراراً تنفيذيا بتشكيل لجنة جديدة؛ لبحث ومراجعة أوضاع العاملين بالبورصة المصرية، على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها للإدارة التنفيذية خلال 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ صدور القرار.

وأكد محمد فريد، أن فريق العمل بالبورصة هو رأسمالها الحقيقي، مشيرا إلى أن صقل المهارات والتطوير المؤسسي للعاملين ضمن أولويات إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة من أجل استدامة عملية التطوير.

وأصدر رئيس البورصة قراراً بتشكيل لجنة اعتماد شهادات الإيداع فضلا على قرارين منفصلين بخصوص إعادة تشكيل لجنة العمليات ولجنة مراقبة عمليات التداول اليومي.