رئيس البورصة يشارك قيادات شركة ديجيتايز فعالية «قرع الجرس»

نظمت شركة “ديجيتايز للاستثمار والتقنية” (DGTZ.CA) اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية “دق الجرس” التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد شارك في الفعالية أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية/ ويسري عتلم، رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، أحمد عتلم – العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة والشركة.

وهنأ أحمد الشيخ قيادات شركة ديجيتايز بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا القيد في البورصة وأثنى على استراتيجيتهم المعلنة والتي تهدف إلى الانتقال إلى السوق الرئيسي.

وقال الشيخ إن لدينا نية واضحة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقيد في هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال، لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية. وأضاف: نعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

وقال يسري عتلم، رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز أن القيد يمثل خطوة هامة في استراتيجية الشركة ولا يمثل نهاية المطاف.

وأضاف: خططت الشركة للقيد وسَعَت إليه لما يتيحه من فرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة لعمليات التوسع.

وأضاف: إن استراتيجية الشركة قائمة على الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، مشيرا إلى خطط الشركة لبناء منظومة عمل وحوكمة قوية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) تعمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أنشطتها البنية التحتية لأعمال الاتصالات، وخدمات صيانة كبائن الألياف الضوئية، بالإضافة إلى التوريدات الخاصة بمجالات الاتصالات.

ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 12 مليون جنية مصري مقسم على 12 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، وقامت الشركة بطرح 10% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 4.26 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح نحو 5.1 مليون جنيه.