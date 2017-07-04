رئيس البورصة يشارك في فعاليات مؤتمر مصر تستطيع

المال - خاص شارك الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في فعاليات الجلسة الثانية من مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، التي عقدت تحت عنوان "الاقتصاد المصري- التحديات والحلول"، بمشاركة وزيرتي التضامن الاجتماعي والهجرة وكوكبة من سيدات الأعمال المصريات في الخارج. وأكد عمران على دور أسواق المال في دعم ال

المال – خاص

شارك الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في فعاليات الجلسة الثانية من مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”، التي عقدت تحت عنوان “الاقتصاد المصري- التحديات والحلول”، بمشاركة وزيرتي التضامن الاجتماعي والهجرة وكوكبة من سيدات الأعمال المصريات في الخارج.

وأكد عمران على دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن البورصة المصرية عكست بشكل جيد كفاءة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أرقام التداولات وأداء السوق ترجم هذا التفاعل، لاسيما بالنسبة للمستثمرين الأجانب التي تحولت تعاملاتهم لصافي شراء بوتيرة كانت الأعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي نفس السياق، أوضح عمران أن مؤشر السوق الرئيسية عكس أيضا التحسن في شهية المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، حيث حقق أعلى مستوياته على الإطلاق منذ تدشينه متفوقا في مكاسبه على الأسواق المدرجة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية وصناديق التأمينات والمعاشات هي إحدى أهم الركائز الداعمة لأسواق المال نظرًا لطبيعتها وسياستها الاستثمارية طويلة الأجل أملا أن تزيد نسبتها عن معدلاتها الحالي التي لا تتعدى سوى 1% من إجمالي أموال التأمينات، وعلى رغم من العائد الجيد التي حققتها تلك الاستثمارات عبر منصة سوق المال، مشيراً إلى أن هذا النوع من الاستثمارات تصل نسبته في الأسواق الخليجية لنحو 13% من إجمالي استثمارات صناديق التأمينات والمعاشات المختلفة فيما تصل النسبة عالميا إلى 40% في بعض الأحيان.