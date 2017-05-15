رئيس البورصة يشارك في فعاليات أسبوع الاستدامة العربي

شارك محمد عمران رئيس البورصة المصرية، فى الجلسة الأولى لأسبوع الاستدامة العربى، والذى تنعقد فاعلياته في الفــترة ما بين 14 – 17 من شهر مايو الجارى، بتنظيم من جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي.

وحملت الجلسة عنوان “المفاهيم العامة والعالمية للتنمية المستدامة”، وشارك فيها الدكتور محمود محي الدين نائب مدير البنك الدولى، ومهند هادي المدير الإقليمى لبرنامج الغذاء العالمى، وجوانج تشي تشن مدير الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولى.

واستعرض “عمران” خلال الجلسة، بعض الأرقام الدالة على الاتجاه العالمى نحو الاستدامة ومقارنتها بمستوياتها فى الدول العربية مثل النشاط الذى شهدته أسواق الدين فى الاستثمارات الموجودة للتنمية المستدامة مثل السندات الخضراء والتى شهدت إصداراتها بنهاية 2016 نمو بما يساوي 15 ضعف مستوياتها المسجلة في 2012 بعد أن تخطت قيمة الإصدارات 42 مليار دولار، ولكن رغم هذا النشاط والاهتمام العالمى إلا أن نصيب المنطقة من هذا النوع من الإصدارات هو صفر تقريبا.

كما تناولت كلمته دور أسواق المال فى تطبيق مناهج التنمية المستدامة، وذلك لقدرة البورصات للنفاذ إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص ودور البورصات فى تقديم ادوات مالية مستدامة، مشيرا إلى أنه رغم النشاط الملحوظ فى إصدارات الأدوات والمنتجات المالية المعنية بأهداف التنمية المستدامة مثل أسواق الكربون التى تجاوز عددها 46 سوقا لم يكن للدول العربية نصيب منها.

وخلال حديثه، استعرض عمران جهود البورصة المصرية على صعيد جهود التنمية المستدامة، موضحا مساهمة المؤسسة فى صياغة المبادرة الدولية فى تحسين جهود البورصات فى الاستدامة، وذلك تحت رعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة التى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح اعتماد استراتيجية البورصة المصرية فى هذا الإطار على ثلاث محاور رئيسية هي التحول لمؤسسة مستدامة، كذلك مبادرة القطاع الخاص للتحول للاستدامة، إضافة إلى إطلاق مؤسسة البورصة للتنمية لتوحيد جهود الأطراف العاملة فى سوق المال المصرى فى أنشطة التنمية المستدامة.

وشدد رئيس البورصة على أهمية وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومات العربية لدعم منهج الاستدامة وضرورة وجود حوافز للقطاع الخاص للالتزام بالاستدامة، إضافة إلى وضع برامج لبناء قدارات القطاع الخاص فى مجال الاستدامة.