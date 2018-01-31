رئيس البورصة يشارك في فاعليات دولية حول تطوير سوق المال

المال ـ خاص:شارك محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، في عدة فاعليات دولية بهدف تطوير وبناء قدرات البورصات، وذلك وفق بيان صادر عن إدارة البورصة تلقت المال نسخة منه.وتضمنت جولة رئيس البورصة الخارجية، رغم قصر وقتها، حيث بدأت الثلاثاء واستمرت حتى الخميس من الأسبوع الماضي، عدة محطات حضر خلالها فاعليا

المال ـ خاص:

شارك محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، في عدة فاعليات دولية بهدف تطوير وبناء قدرات البورصات، وذلك وفق بيان صادر عن إدارة البورصة تلقت المال نسخة منه.

وتضمنت جولة رئيس البورصة الخارجية، رغم قصر وقتها، حيث بدأت الثلاثاء واستمرت حتى الخميس من الأسبوع الماضي، عدة محطات حضر خلالها فاعليات وأنشطة مختلفة، بدأها بألمانيا ثم لندن ثم أبوظبي.

وألقى رئيس البورصة كلمة في الندوة التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية بشأن متطلبات الإفصاح وكافة المسائل المتعلقة بالحوكمة والمسئولية المجتمعية للشركات، بحضور قيادات المؤسسة ،ريليتزا جريمانوفا مدير إدارة الحوكمة, ومورجان لاندي مدير المسئولية المجتمعية والبيئية.

وحضر رئيس البورصة اجتماعا أخر مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية اثيوبياس تافارا ،لتعزيز التعاون بشأن إمكانية اعداد دورات تدريبية للشركات المقيدة والمديرين الماليين والمراجعين والمدققين لتطوير ورفع مهاراتهم.

بالإضافة الى التشاور حول تطوير اليات عمل الدراسات الإحصائية لإظهار حقيقة الأداء المالي للشركات المقيدة ، لما لذلك من أهمية في اجتذاب مزيد من الاستثمارات لتلك الشركات محليا وعالميا.

ليؤكد رئيس البورصة، أن إدارة السوق تعمل خلال الفترة الراهنة على تنشيط برامج التدريب سواء للعاملين داخل المؤسسة أو العاملين بالشركات العاملة والمقيدة.

وتابع قائلا،” الديناميكية والتطور المستمر التي تتسم بها طبيعة الأسواق المالية تلزمنا كجهات تنظيمية للصناعة بتطوير مهارات وخبرات العاملين داخل منظومة سق المال المصري حتى يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها السوق”.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التفعيل لدور مركز التدريب التابع للبورصة المصرية لرفع القدرات والخبرات المالية لأطراف السوق المختلفة.

فيما قال رئيس البورصة، إن الجولة الخارجية تأتي في توقيت شديد الأهمية، بعد تنفيذ مصر إصلاحات جريئة وغير مسبوقة استعادت خلالها ثقة العالم وحققت نتائج إيجابية منها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما جعلها محط أنظار العالم بما تمتلكه حاليا من فرص استثمارية متنوعة.

وتابع بقوله ” مصر عامة وسوق الأوراق المالية خاصة باتوا جاهزين لاستقبال الاستثمارات الأجنبية “، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والانفتاح على العالم يعزز من اداء وقدرات البورصة المصرية.

وحضر رئيس البورصة أيضا جلسة عمل بحضور رؤساء بورصات سويسرا وكازاخستان والأردن وأبوظبي , خلال جولته الخارجية الأسبوع الماضي ,إضافة الى اجتماعات ثنائية رئيس بورصة لندن , حيث تطرقت تلك الاجتماعات الى بحث سبل تعزيز التعاون بشأن تطوير برامج تدريبية للعاملين بالصناعة لبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم ,فضلا عن تبادل الخبرات حول أحدث أدوات التكنولوجيا المالية لتيسير التعاملات داخل البورصات .



