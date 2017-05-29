رئيس البورصة يستقبل سفير قبرص بالقاهرة

مصطفى طلعت: استقبل رئيس البورصة المصرية محمد عمران، اليوم الإثنين، سفير جمهورية قبرص في القاهرة خاريس موريتسيس. وخلال اللقاء توجه السفير بالشكر للبورصة المصرية لدورها المساند والداعم في قبول بورصة قبرص بمجلس إدارة اتحاد البورصات اليورو الأسيوي، وذلك خلال…

مصطفى طلعت:



استقبل رئيس البورصة المصرية محمد عمران، اليوم الإثنين، سفير جمهورية قبرص في القاهرة خاريس موريتسيس.

وخلال اللقاء توجه السفير بالشكر للبورصة المصرية لدورها المساند والداعم في قبول بورصة قبرص بمجلس إدارة اتحاد البورصات اليورو الأسيوي، وذلك خلال الاجتماع الأخير لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

ومن جانبه، قال محمد عمران، إن لقاءه مع السفير تتطرق لسبل دعم التعاون بين الدولتين، مشيرا إلى أنه استعرض خلال اللقاء إمكانية تفعيل التعاون مع البورصة القبرصية، خاصة في ظل وجود بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم تم توقيعها مع الجانب القبرصي منذ فترة.