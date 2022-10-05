رئيس البورصة يجتمع مع مسئولى «راية القابضة» لبحث فرص طرح شركاتها التابعة

علمت «المال» أن رامى الدُكانى، رئيس البورصة المصرية، اجتمع مع مسئولى مجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية، لاستطلاع موقف شركاتها التابعة من الطرح فى السوق، ومقترحاتها لتحسين الأداء.

وأوضحت مصادر أن الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة لقاءات البورصة المصرية مع شركات مقيدة وغير مدرجة، لتشجيع الطروحات واستطلاع الآراء حول سبل تحسين أداء السوق.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قائمة الشركات التابعة لـ«راية القابضة» التى تم بحث إمكانية قيدها وطرحها فى البورصة، تضم «أمان القابضة» و«راية للتجارة والتوزيع».

وأوضحت أن مسئولى «راية القابضة» أكدوا أن هناك خططا لطرح حصة من «أمان» فى البورصة المصرية عقب تحسن ظروف السوق وارتفاع التقييمات فى ظل تأثر شركات التكنولوجيا المالية بالأزمات الاقتصادية حول العالم.

ويبلغ رأسمال «أمان القابضة» نحو 615 مليون جنيه، وتضم تحت مظلتها 5 شركات تعمل فى مجالات «الدفع الإلكتروني، والخدمات المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكى والتوريق».

وتابعت المصادر: إن مسئولى «راية القابضة» أكدوا أن عملية طرح «راية للتجارة» فى البورصة، مرهونة بزيادة قاعدة فروعها وتعظيم الجزء الخاص بالتمويل الاستهلاكى فى أنشطتها.

وأضافت أن شركة راية للتجارة تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالى إيردات «الكيان الأم» إذ حققت الأولى 7.5 مليار جنيه عام 2021 بما يمثل %50 من إجمالى عوائد القابضة، فيما تستهدف الوصول إلى 9 مليارات جنيه 2022، وتمتلك نحو 235 متجرا فى أنحاء الجمهورية. تأسست راية القابضة 1990، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا، كما تضم 10 شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية.