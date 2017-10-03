رئيس البورصة يبحث مع وزير التعليم إدراج الثقافة المالية بالمناهج

المال ـ خاص:اجتمع محمد فريد رئيس البورصة المصرية مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث تباحثا إمكانية إدراج مناهج متخصصة في الاقتصاد والتمويل والاستثمار ضمن مناهج التعليم بالمرحلة الإعدادية والثانوية.ومن جانبه أكد رئيس البورصة على أهمية هذه الخطوة لتعزيز مفاهيم الثقافة المالية لدى النش

المال ـ خاص:

اجتمع محمد فريد رئيس البورصة المصرية مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث تباحثا إمكانية إدراج مناهج متخصصة في الاقتصاد والتمويل والاستثمار ضمن مناهج التعليم بالمرحلة الإعدادية والثانوية.

ومن جانبه أكد رئيس البورصة على أهمية هذه الخطوة لتعزيز مفاهيم الثقافة المالية لدى النشء والشباب، مشيراً إلى أنها تساهم في رفع معدلات إدراك الأجيال الجديدة بالأهمية القصوى للثقافة المالية وما يستتبعها من إدراك أهمية الادخار والاستثمار علي مستوى الفرد والاقتصاد ككل.

وأضاف “فريد” أن هناك بعض المهارات التي أصبح امتلاكها ضرورة في ظل التقدم والمتغيرات الكثيرة التي يشهدها العالم، وأن الثقافة المالية يجب أن تصبح جزءا متأصلاً في الثقافة المصرية وهو الأمر الذي لن يتأتى الا من خلال تعليم النشء منذ الصغر علي مفاهيم الاستثمار والادخار.

وأشار رئيس البورصة الي نجاح دول مثل تايلاند في هذا المجال وبالأخص في تعليم أساسيات الاستثمار بطرق مبتكرة للصغار.

وفي هذا السياق، أشار طارق شوقي الي ضرورة دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن لصياغة مناهج تعليمية شيقة لطلاب المدارس لتوسيع مداركهم، مشدداً على ضرورة استحداث مختلف المهارات الفنية وليس فقط علي مستوى الثقافة المالية ولكن علي مستوى المهارات الفنية الأخرى ومن ضمنها البرمجة وغيرها من المهارات التي تسهم في رفع معدلات التشغيل للأجيال الجديدة.

وبنهاية الاجتماع اتفق الطرفان علي دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والبدء في استحداث هذه المناهج الدراسية ليتم تدريسها للطلاب بدءا من المرحلة الإعدادية بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة.

وكان رئيس البورصة اجتمع نهاية الاسبوع الماضي مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وتم الاتفاق خلال اللقاء على التعاون في تنظيم دورات تدريبية للشباب تنطلق فعالياتها خلال الشهر الجاري حول أساسيات الاستثمار والادخار ودور سوق المال في الاقتصاد الوطني.