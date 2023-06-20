رئيس البورصة : نعتزم التداول بسوق المشتقات فى منتصف الربع الثالث من 2023

كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أنه من المخطط بدء التداول بسوق المشتقات فى منتصف الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف أن البورصة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لتحسين أوضاعها، موضحًا أن قيم تداولات الأسهم ارتفعت من متوسط خلال العام الماضي بقيمة ٣٠٠ مليون إلى حوالى ٣ مليارات جنيه حاليًا.

ولفت الدكاني خلال كلمته بمؤتمر القمة السنوية السابعة لأسواق المال، إلى أن الزيادة في تداولات الأسهم جاءت مدفوعة من زيادة استثمارات المؤسسات المالية، عقب إجراء العديد من المخاطبات.

وأوضح أنه على الرغم من ارتفاعات الفائدة لكنها لم تلب رغبات المستثمرين، وظل لديهم رغبة للتوجه لسوق الأسهم، مشيرًا إلى أن من أهم ما تم العمل عليه مؤخرًا هو إطلاق صندوق الذهب.