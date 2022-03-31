قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إن إدارة البورصة تبحث مع الهيئة العامة للاستثمار سُبل تسهيل معايير تقييم الشركات الناشئة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية، احتفالا ببدء التداول على أسهم شركة سويفل للنقل الجماعي في بورصة ناسداك، إن هذا التسهيل سيساعد الشركات الناشئة على جذب رؤوس أموال.

وقال إن قيد الشركة في السوق الخارجية، مؤشر جيد وقصة نجاح لباقي الكيانات الناشئة.

واحتفلت إدارة البورصة المصرية ببدء التداول على أسهم شركة “سويفل للنقل الجماعي” ببورصة ناسداك كونها أول شركة مصرية يتم قيدها هناك.

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، ودكتور هالة السعيد وزيرة التخيطي وعدد من مسئولي الشركة.

ووفقا لبيانات تم عرضها داخل المؤتمر الصحفي فإن قيمة التمويل المقدم للشركات الناشئة في مصر بلغ 156 دولارًا خلال 2020.