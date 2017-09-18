رئيس البورصة من يورومنى: تفعيل آلية إقراض الأسهم من أولويات 2018

هاجر عمرانقال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن تفعيل آلية short selling أو إقراض الأسهم يأتى ضمن أولوياته خلال العام المقبل 2018. خلال رده على سؤال وجهه تشارلى كوبيرت مدير تحرير يورومنى حول أولويات العام المقبل 2018 و المبادرات الجديدة التى سيطرحها وينتظر أ

هاجر عمران

قال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن تفعيل آلية short selling أو إقراض الأسهم يأتى ضمن أولوياته خلال العام المقبل 2018.

خلال رده على سؤال وجهه تشارلى كوبيرت مدير تحرير يورومنى حول أولويات العام المقبل 2018 و المبادرات الجديدة التى سيطرحها وينتظر أن تحقق فارق

ولفت صالح، إلى أهمية الاهتمام بالتشريعات خاصة وأنها مشكلة قديمة فى السوق خاصة فى تنفيذ القوانين كما أن البورصة لديها تشريع يسمى short selling ، والتى تم التوصل إليه فى 2004 وتعديله فى 2005، ولكنه لم يفعّل لأسباب ما ولكننا سنقوم بتفعيل ألية الشورت سيلينج فى البورصة خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أن البورصة قامت بتقليص مدة وقف الأسهم التى ترتفع أو تنخفض قيمتها عن 5% فى البورصة إلى ربع ساعة بدلا من نصف ساعة فى وقت سابق .

وأكد ضرورة الاهتماام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة وإعطاء الفرصة لها للنمو مشيرا إلى أن البورصة تسعى إلى تحرير رأس المال أو ما أسماه democratize capital من خلال تسهيل متطلبات القيد.