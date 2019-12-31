بورصة وشركات

رئيس البورصة : من المتوقع قيد 4 شركات جديدة فى 2020 ‎

هذه التوقعات تأتي بناءً على قيام إدارة البورصة بتنفيذ برنامج لتعريف الشركات بمزايا القيد في 2019
منى عبدالباري 6:35 م, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19 6:35 م, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19

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قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إنه من المتوقع أن يشهد السوق قيد 4 شركات جديدة في 2020.

وأشار فريد إلى أن هذه التوقعات تأتي بناءً على قيام إدارة البورصة بتنفيذ برنامج لتعريف الشركات بمزايا القيد في 2019، تضمن التواصل مع 235 مؤسسة.

ولفت إلى أن طرح شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية الذي استقبلته البورصة بالربع الأخير من 2019 كان من نتائج هذا البرنامج.

جاء ذلك في مؤتمر حصاد البورصة المصرية الذي عقد اليوم بمقر البورصة.

وكانت البورصة المصرية قد شهدت شطب 12 شركة بنحو 60 مليار جنيه خلال الفترة من 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019، وفقًا لمحمد فريد رئيس البورصة المصرية اليوم.

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بقلم منى عبدالباري

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