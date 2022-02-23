رئيس البورصة لـ«CNBC»: نعمل على إطلاق مؤشر ثلاثيني جديد

صرح محمد فريد، رئيس البورصة المصرية لقناة CNBC الفضائية، بأن البورصة تجري تشاورات مع صناديق الاستثمار لإطلاق مؤشر ثلاثيني جديد متساوي الأوزان خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، بغرض إتاحة التنوع أمام المؤسسات الاستثمارية.

وتوقع رئيس البورصة، استقبال البورصة طروحات جديد من 3 أو 4 شركات جدد، وما بين شركتين إلى 3 مقيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أعرب مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن متابعته الدورية لتحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الحالي.

وتابع “مدبولي” موقف برنامج الطروحات المقدمة من الشركات الحكومية في البورصة هذا العام، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم طارق الملا، وزير البترول، والثروة المعدنية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، فضلًا عن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية.

وتستهدف الحكومة طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الحالي، لجذب مزيد من الطروحات القوية مثل “إي فاينانس” بجانب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري، ولا سيما تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال.