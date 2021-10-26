بورصة وشركات

رئيس البورصة عن إلغاء مد حالة الطوارئ: شاهدنا نشاطا غير اعتيادي لمستثمرين بقالهم فترة مدخلوش السوق المصري (فيديو)

عند ربط قرار إلغاء مد حالة الطوارئ على مستوي تحرك سوق الأوراق المالية أو البورصة المصرية يعد نقله نوعيه
محمد مجدي 1:47 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 1:47 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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أكد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يدل على عدة أمور وهي إستقرار مؤسسات الدولة واستقرار الوضع الأمني بصورة طيبة مكنت الأجهزة الأمنية و رئيس الجمهورية على إصدار هذا القرار .

وقال فريد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة إن إلغاء حالة الطوارئ تعطي رسالة تنعكس على المستثمر الأجنبي أكثر من المصري ، حيث أن المستثمر المصري مش بيكون حاسس بالقرار ده لأننا عايشين بقالنا فترة بفضل الجهود المبذولة في امان .

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وأضاف فريد أنه عند ربط قرار إلغاء مد حالة الطوارئ على مستوي تحرك سوق الأوراق المالية أو البورصة المصرية أو برؤية المستثمرين غير المصريين سواء على الأسهم المقيدة أو الاستثمار الأجنبي المباشر فهو نقلة نوعية.

و تابع فريد: “شاهدنا أمس الثلاثاء نشاطا غير اعتيادي في أول الجلسة ، و عدد من الإهتمام في التعاملات من غير المصريين بقالهم فترة مدخلوش السوق المصري و شاهدنا الاهتمام في سوق المال في عدد كبير من الأسهم وبالأخص في أسهم الشركات الكبيرة”.

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و أشار فريد إلى أن أغلب تلك الاستثمارات قادمة في هذا الاتجاه و هي استثمارات مؤسسات أجنبية ، كما شاهدنا أيضا تحرك أو نشاط غير اعتيادي على الورق المالي والذي اقترن بارتفاع الأسعار على الأوراق الكبيرة .

و أوضح فريد أنه في بداية الجلسة ارتفع المؤشر في المتوسط ما بين 2.4 و 2.5٪ ، متوقعا أنه كلما استقرت مؤسسات الدولة والتي انعكست مع القرار التاريخي و مع إستقرار الإصلاحات الاقتصادية و مع استمرار الأطروحات مثل طرح شركة اي فاينانس و التي بلغ طرحها 5.8 مليار جنيه مصري والذي يعد أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية نتج عنه تشوق لاطروحات جديدة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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