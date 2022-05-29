رئيس البورصة : عقدنا اجتماعات مكثفة لزيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لزيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم بشكل خاص.

وأضاف فريد، أن تلك اللقاءات كان هدفها العمل على إزالة كافة المعوقات مع تبسيط كل المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك تماشيا مع كافة الممارسات العالمية التى أكدت أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم.

وتابع أن تلك الخطة تأتي في إطار خطة البورصة المصرية لزيادة حجم السيولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» الذى تنظمه شركة «المال جى تى» بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر» ليناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا.

كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده وجاذبيته فى ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير فى معدلات التضخم.