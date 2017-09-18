رئيس البورصة : سنركز على كفاءة المعلومات لاستعادة معدلات التداول

هاجر عمرانقال محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إنه سيركز على استعادة معدلات التداول إلى مستويات وصفها بالمريحة لأى مستثمر يريد أن يقتحم السوق و الذى يسمح لأى مشروع أن يتحقق بشكل سهل خلال العام المقبل.جاء ذلك ردا على سؤال وجهه تشارلى كوبيرت مدير تحرير يورومنى

هاجر عمران

قال محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إنه سيركز على استعادة معدلات التداول إلى مستويات وصفها بالمريحة لأى مستثمر يريد أن يقتحم السوق و الذى يسمح لأى مشروع أن يتحقق بشكل سهل خلال العام المقبل.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه تشارلى كوبيرت مدير تحرير يورومنى حول أولويات العام المقبل 2018 و المبادرات الجديدة التى سيطرحها وينتظر أن تحقق فارق، وذلك خلال مؤتمر يورومنى المنعقد بأحد فنادق القاهرة،

وشدد صالح على ضرورة تحقيق كفاءة المعلومات، مضيفا: “المستثمر يجب أن يعلم أن أى سعر يعتمد على العرض و الطلب وهوما يضيف لاعبين جدد إلى السوق”.

وأضاف صالح : “نريد أن ننظر إلى بيئة الأعمال بشكل عام فى البورصة و ليس فقط البيع و الشراء بالتعاون مع كافة المستثمرين حتى نكون قادرين أن نحدد تأثير كل خطوة سنقوم بها”.

وبسؤال حول تأثير الإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية الفترة الماضية على تجديد الثقة، قال صالح إن الإصلاحات ستؤثر على جذب الاستثمارات بشكل إيجابى خاصة فى القطاعات الأقل مخاطر إلى جانب الأوراق المالية المسجلة فى البورصة.

وتابع: لا أريد أن أعلق على زيادة الأسعار لأنى أن قمت بذلك يجب أعلق على مناخ الأسعار وهو شىء يدعو للضيق لأى بورصة أن تعلق عليه ، إلا أنه قال أن هناك زيادة جيدة فى حجم التداول و هو الأهم .

وشدد على ان الفترة القليلة الماضية شهدت كثير من التحديات “المتعبة” خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد المحلى خلال الأشهر الماضية.