رئيس البورصة: تعزيز عملية الإفصاح ضرورة لزيادة كفاءة سوق المال

المال- خاصقال رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد إن تعزيز عملية الإفصاح والشفافية ضرورة لزيادة كفاءة وعمق الأسواق المالية، لاسيما على مستوى زيادة معدلات السيولة والتداول، واجتذاب مزيدا من الاستثمارات خاصة الأجنبية. وأكد فريد أن عملية الإفصاح تعد العمود الفقري لأي سوق مال، نظراً للدور الها

المال- خاص

قال رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد إن تعزيز عملية الإفصاح والشفافية ضرورة لزيادة كفاءة وعمق الأسواق المالية، لاسيما على مستوى زيادة معدلات السيولة والتداول، واجتذاب مزيدا من الاستثمارات خاصة الأجنبية.

وأكد فريد أن عملية الإفصاح تعد العمود الفقري لأي سوق مال، نظراً للدور الهام الذي تلعبه في التقليل من المخاطر ومن التقلبات الحادة لأسعار الأسهم والحد من الاشاعات، وذلك بكلمته التي ألقاها بمؤتمر تعزيز حوكمة الشركات الذي عقد الأسبوع الماضي بالبرتغال.

ونوه فريد إلى أداء البورصة المصرية دورها في تنمية الوعي لدى كافة الجهات المصدرة للأوراق المالية حول أفضل الممارسات المتبعة في الافصاح عن البيانات الدورية والمعلومات الجوهرية.

وذكر فريد في بيان اليوم اللخميس أن إدارة البورصة عملت على تحسين مستويات الإفصاح والشفافية، عبر اتخاذها عدة إجراءات أهمها إنشاء إدارة جديدة للافصاح المحاسبي تختص بالمراجعة المحاسبية للإفصاحات المقدمة من الشركات لإخطار المستثمرين بأي انحرافات ،حيث قامت الإدارة بالفعل بطلب إفصاحات إضافية من الشركات ،مما ساعد بشكل كبير في تحقيق شفافية أفضل للمستثمرين.

كما أوضح أن إدارة البورصة تعمل دوريا على تنظيم لقاءات بين مسئولي علاقات المستثمرين ومديري الاستثمار والبحوث لتحسين انتقال المعلومات عن الشركات المقيدة إلى أطراف السوق لتحسين آلية اتخاذ القرارات، للتعرف على معلومات تفصيلية حول اداء الشركات وتوجهاتهم المستقبلية.

وكشف رئيس البورصة عن إلزام الشركات بتحديث مواقعها بمعلومات الإفصاح لتيسير عملية وصول المعلومات والبيانات إلى المستثمرين بكفاءة وانتظام، مع متابعة مدى التزام كافة الشركات المقيدة باستخدام نظام الإفصاح الالكتروني.

ونظم المؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تبادل الخبرات حول كيفية بناء قدرات الشركات في المسائل المتعلقة بالحوكمة والشفافية، كما شهد حضور مكثف لمسئولين حكوميين ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء بورصات، لاستعراض تجربة كل منهم في تطوير وتحسين عمليات الإفصاح والشفافية.