رئيس البورصة المصرية للسلع: تداول 107 سبائك ذهب وفضة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع إنه تم إجراء مزايدات مفتوحة على عدد 66 لوط سبائك ذهبية، “سبك محلى” بإجمالي وزن 144 كجم، إضافه إلي عدد 41 لوط سبائك فضة، “سبك محلى” بإجمالى وزن 102 كجم على منصة البورصة المصرية للسلع أمس الثلاثاء، من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين وذلك لأول مرة في تاريخ المصلحة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أنه قد اشترك فى تلك المزايدات عدد 8 كيانات من كبري الشركات العاملة في تجارة المعادن النفيسة “الذهب والفضة” وتم التنفيذ على عدد 66 لوط سبائك ذهبية وعدد 41 لوط سبائك فضية.

وأوضح عشماوي أنه عقب توجيه رئيس الجمهورية للجنة العليا للاستثمار بتعزيز وتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع فقد تم عقد اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لحشد الطاقات وحث الوزارات المعنية بتداول سلعها بيعاً وشراءً علي منصة البورصة المصرية للسلع.

وقد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لطرح تلك المعادن النفيسة بمزايدات عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وبالفعل تم التنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتصميم برامج التداول ووضع قواعد وإجراءات الطرح وشروط العضوية للشركات العاملة في نشاط صناعة وتجارة المعادن النفيسة.

وأفاد عشماوى بأنه تم عقد أكثر من لقاء مع المختصين بكل من البورصة المصرية للسلع ومصلحة دمغ المصوغات والموازين للوصول إلى صيغه نهائية وتوافقية علي أفضل السبل لطرح تلك المعادن النفيسة وتوعية الشركات العاملة في تلك الأنشطة علي ضرورة المزايدة علي كلاً من سلعتي الذهب والفضة بشكل إلكتروني عبر استخدام منصة البورصة المصرية للسلع.