رئيس البورصة السلعية: طرح 20 ألف طن سكر في كل جلسة على المنصة

قال الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس البورصة المصرية للسلع ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين إنه يتم يوميًا عقد اجتماعات مع التجار والصناع ، وسلع المبادرة تصل إلى 10 سلع أساسية.

وأضاف عشماوي خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أنه يوجد اختلافات في بعض السلع وهذا امر معلوم، لكن سعر كيلو السكر 27 جنيهًا، كاشفًا انه تم طرح ما يصل من 20 ألف طن سكر في كل جلسة تتم في البورصة المصرية للسلع، بما يقرب من 100 الف طن يتم طرحهم شهريًا.

وتابع عشماوي إن إجمالي الاستهلاك في السوق المحلية يصل إلى 170 الف طن سكر شهريًا، أي بما يقرب من ثلثي الاستهلاك تقوم البورصة المصرية للسلع بإمداد التجار والسلاسل التجارية بهم، وذلك بسعر 24 ألف جنيه للطن الواحد.

وأكد عشماوي أن هناك التزامات من التجار وشركات التعبئة بطرح سعر كيلو السكر بـ27 جنيهًا وفقَا للسعر الذي تم شراءه من البورصة المصرية للسلع، موضحَا أن مبادرة تخفيض الاسعار بدأت منذ 20 يوما وهي مستمرة لمدة 6 أشهر، وهي بدأت بالتنسيق مع القطاع الخاص بطرح تلك السلع حتي الوصول لكل المنافذ الثابتة والمتحركة والسلاسل.