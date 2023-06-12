رئيس البورصة : الخطأ التقني أمر وارد والعطل المتسبب في وقف التداول الأول من نوعه منذ 15 عاما

نفي رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية ،حدوث هجوم سيبراني على خلفية تعطل في نظام تداول الأسهم، مؤكدا انتظام التداول غدا.

جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أنه حدث عطل تقنى مفاجئ فى سيستم نظام تداول الأسهم بالبورصة فى الساعة 12:31 وتعاملنا مع الأمر بشكل فورى، مضيفا: “بعد نهاية يوم العمل، كل أسعار الإغلاقات ستتم مع كل شركائنا وعدينا مرحلة الخطر وسيتم استئناف العمل غدا بشكل طبيعي”.

وأكد رامى الدكانى أن ذلك شئ وارد الحدوث، لافتا إلى أن البورصة منذ 15 عاما لم يحدث بها وقوع نتيجة أخطاء تقنية.

وأشار إلى أن الأخطاء التقنية واردة ونتعامل معها بجدية. وأنها أمر وارد الحدوث في البورصات العالمية وحدث قبل عامين في بورصات خليجية وأن البورصة المصرية لم تشهد مثل هذه الاعطال على مدار 15 عاماً سوى مرة واحدة في عام 2012 إبان فترة إنقطاع الكهرباء.

وأكد أن الهدف كان فى الأساس عدم تدوين حالة عدم ثقة، والتحدى الأساسى هو أسعار الإغلاق اليوم، والمحافظة على العمليات التى تمت.



ونفى في ذات الوقت أن يكون ماحدث هجوماً سيبرانياً قائلاً : “عطل عادي و -ليس هجمات سيبرانية وأي نظام ممكن يتعرض لمثل هذه الحوادث وهو أمر متعارف عليه في في البورصات العالمية وكذلك لاصحة أن سيستم البورصة تعرض لاوفر لوود على نظام البورصة”.

وأضاف: “بيانات المتعاملين في أمان وكان هناك مطالب بالغاء تعاملات اليوم ولأننا كجزء مهم من شفافية البورصة أن لا نأخذ قرارت تؤيد لعدم الثقة كنا مصرين والعمليات تمت وحصلت التسوية ووصلت الملفات لشركة مصر للمقاصة وغداً سيبدا السعر من اسعار إغلاق اليوم”.